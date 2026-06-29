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Inter, Bucchioni: “Niente Palestra e Paz, ma non aspettatevi che adesso Oaktree faccia…”

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Come reagirà sul mercato ora l'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como? Prova a rispondere Enzo Bucchioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Come reagirà sul mercato ora l'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como? Prova a rispondere Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW.

Inter, Bucchioni: “Niente Palestra e Paz, ma non aspettatevi che adesso Oaktree faccia…”- immagine 2
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"Ci fosse stato Moratti presidente probabilmente Marotta avrebbe preso con facilità sia Palestra che Paz, ma con Oaktree non aspettatevi neppure una reazione d’orgoglio, qualche altro grande colpo a sorpresa o investimenti ingenti.

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Gli obiettivi sono i soliti, un esterno destro, due difensori centrali, un centrocampista di grande qualità".

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