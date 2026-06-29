Come reagirà sul mercato ora l'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como? Prova a rispondere Enzo Bucchioni

Come reagirà sul mercato ora l'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como? Prova a rispondere Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW .

"Ci fosse stato Moratti presidente probabilmente Marotta avrebbe preso con facilità sia Palestra che Paz, ma con Oaktree non aspettatevi neppure una reazione d’orgoglio, qualche altro grande colpo a sorpresa o investimenti ingenti.