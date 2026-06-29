Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Bucchioni: “Niente Palestra e Paz, ma non aspettatevi che adesso Oaktree faccia…”
calciomercato
Inter, Bucchioni: “Niente Palestra e Paz, ma non aspettatevi che adesso Oaktree faccia…”
Come reagirà sul mercato ora l'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como? Prova a rispondere Enzo Bucchioni
Come reagirà sul mercato ora l'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como? Prova a rispondere Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW.
"Ci fosse stato Moratti presidente probabilmente Marotta avrebbe preso con facilità sia Palestra che Paz, ma con Oaktree non aspettatevi neppure una reazione d’orgoglio, qualche altro grande colpo a sorpresa o investimenti ingenti.
Gli obiettivi sono i soliti, un esterno destro, due difensori centrali, un centrocampista di grande qualità".
© RIPRODUZIONE RISERVATA