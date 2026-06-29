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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sabatini: “Nico Paz e Marco Palestra? Continuo a non capire perché uno dei due…”
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Sabatini: “Nico Paz e Marco Palestra? Continuo a non capire perché uno dei due…”
Il giornalista sportivo ha analizzato le scelte dei due giocatori ai microfoni di Radio Sportiva
Il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo della sua stagione più accesa e continua a tenere banco. Si parla delle operazioni del futuro, ma anche di quelle in via di perfezionamento che sono di fatto già concluse. A Radio SportivaSandro Sabatini ha espresso il suo pensiero ad un ascoltatore che gli chiedeva di mettere a confronto la scelta di Nico Paz e quella di Marco Palestra: CONTINUA A LEGGERE.
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