Il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo della sua stagione più accesa e continua a tenere banco. Si parla delle operazioni del futuro, ma anche di quelle in via di perfezionamento che sono di fatto già concluse. A Radio SportivaSandro Sabatini ha espresso il suo pensiero ad un ascoltatore che gli chiedeva di mettere a confronto la scelta di Nico Paz e quella di Marco Palestra: CONTINUA A LEGGERE.