Tajon Buchanan nel weekend ha realizzato una clamorosa tripletta con la maglia del Villarreal. Tre gol in una partita per l’ex nerazzurro, ceduto in estate a titolo definitivo.
Buchanan, clamorosa tripletta in Liga col Villarreal: l’Inter nell’operazione ha inserito…
Tajon Buchanan nel weekend ha realizzato una clamorosa tripletta con la maglia del Villarreal: l'Inter lo ha ceduto così
Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. L'esterno canadese classe 1999 si trasferisce a titolo definitivo”, si legge.
Cessione sulla base di 8,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita: queste le condizioni dell’operazione. L’Inter ha dunque una percentuale sulla rivendita dell’esterno.
