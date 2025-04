L'Inter fa sul serio per Luis Henrique: dialoghi in corso con il Marsiglia per chiudere pre-Mondiale per Club

L'Inter fa sul serio per Luis Henrique . Anche il Corriere dello Sport oggi parla delle caratteristiche del giocatore e dei dialoghi in corso con il Marsiglia per provare a chiudere l'operazione entro il Mondiale per Club:

"Lo manda De Zerbi. E questo potrebbe già valere come certificato di garanzia. L’Inter, infatti, ha messo gli occhi su Luis Henrique, laterale brasiliano del Marsiglia, che ha letteralmente svoltato da quando sulla panchina della squadra francese si è accomodato l’allenatore italiano. Oltre a diventare titolare inamovibile gli ha fatto cambiare fascia - da quella sinistra, dove giocava a piede invertito, a quella destra, trasformandolo da solo offensivo ad esterno a tutta fascia. Così, a furia di gol (9) e assist (7), si è finalmente messo in luce, attirando l’interesse dell’Inter e non solo. Classe 2001, cresciuto nel Botafogo, Luis Henrique è sbarcato in Ligue 1 nell’estate 2020, quando non aveva nemmeno vent’anni. Forse troppo giovane, ha faticato ad emergere all’OM, tanto che nel 2022 è tornato per 18 mesi in prestito al Botafogo. Nemmeno il rientro in patria, però, lo ha acceso e così, nel gennaio 2024, eccolo di nuovo in terra transalpina, con le solite fortune alterne. Fino a che, come già sottolineato, non ha incrociato De Zerbi. Il tecnico italiano lo ha disciplinato e ha lavorato sulla sua fase difensiva, affinandone pure le qualità offensive.