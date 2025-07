Cagliari, il nome di Esposito mette tutti d’accordo. Ma il giocatore ha dato gradimento a…

Sull'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito c'è la Fiorentina, il Cagliari e anche il Borussia Moenchengladbach. Al momento non ci sono accelerazioni, ma tutte le trattative sono in stand-by.

"Per quanto il ruolo non sia proprio lo stesso, prima di entrare nei dettagli della trattativa con l'Inter il Cagliari vuole capire quali scenari potrebbero aprirsi per Piccoli nelle prossime due settimane. Sebastiano Esposito resta comunque nel mirino rossoblu, è un profilo che mette d'accordo un po' tutti all'interno del club. allenatore in primis, proprietà, ds e dirigenti vari.