Inter, tra campo e… mercato: a Cagliari ci sarà un grande osservato speciale

L’ Inter sabato alle ore 20.45 giocherà a Cagliari per la 5a giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu cerca i primi 3 punti del campionato in trasferta dopo i 6 ottenuti a San Siro contro Torino e Sassuolo fin qui. Ma a Cagliari ci sarà anche un grande osservato speciale in chiave mercato .

Chivu stesso e i dirigenti nerazzurri monitoreranno con attenzione la prestazione di Elia Caprile , portiere titolare della squadra ora allenata da Fabio Pisacane. Classe 2001, si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari dallo scorso gennaio, quando è arrivato dal Napoli.

Caprile è stato acquistato a titolo definitivo per 8 milioni dalla società sarda, che ora se lo gode. Tanti i rumors sull’estremo difensore, accostato appunto anche all’Inter visto che il contratto di Yann Sommer è in scadenza al 30 giugno 2026. La sfida di sabato sarà un test importante anche per il portiere, tra presente e futuro, tra campo e mercato...