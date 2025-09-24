Inter, tra campo e… mercato: a Cagliari ci sarà un grande osservato speciale

L’Inter sabato alle ore 20.45 giocherà a Cagliari per la 5a giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu cerca i primi 3 punti del campionato in trasferta dopo i 6 ottenuti a San Siro contro Torino e Sassuolo fin qui. Ma a Cagliari ci sarà anche un grande osservato speciale in chiave mercato.
Chivu stesso e i dirigenti nerazzurri monitoreranno con attenzione la prestazione di Elia Caprile, portiere titolare della squadra ora allenata da Fabio Pisacane. Classe 2001, si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari dallo scorso gennaio, quando è arrivato dal Napoli.
Caprile è stato acquistato a titolo definitivo per 8 milioni dalla società sarda, che ora se lo gode. Tanti i rumors sull’estremo difensore, accostato appunto anche all’Inter visto che il contratto di Yann Sommer è in scadenza al 30 giugno 2026. La sfida di sabato sarà un test importante anche per il portiere, tra presente e futuro, tra campo e mercato...
