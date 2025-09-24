Le prestazioni del calciatore nella seconda parte di stagione sono state strepitose ed è diventato così un giocatore inavvicinabile, non solo per l'Inter ma anche per i club esteri. Il Tottenham voleva offrire 70 mln, a me risulta 72, 52 più 20 di bonus, alcuni facili e altri difficili: Como e Nico hanno voluto continuare insieme, il Real pensa di riportare indietro Nico Paz e pensate che ha informato il Como che avrebbe pareggiato qualsiasi offerta per Nico. Per l'Inter oggi ma anche ieri diventa un discorso arenato di fronte alle prestazioni di Nico Paz che hanno portato il suo valore e il suo livello ad un'altra altezza per l'Inter irraggiungibile. Questo discorso si è spento da tempo al di là di quanto detto in estate, ma è stato un discorso mediatico e basta", ha recentemente svelato il giornalista.