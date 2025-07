Non è un mistero che il Galatasaray stia tentando in tutti i modi di prenderlo ma, finora, non è arrivata alcuna proposta ufficiale all'Inter. Il media turco Milliyet riporta alcune dichiarazioni proprio di Calhanoglu che sembra aprire un'altra volta al Gala.

"È ora o mai più... Se non passo al Galatasaray quest’estate, sarà molto difficile in futuro".

L'Inter è disposta a cedere Calhanoglu per una cifra vicina ai 30 mln ma fonti interne al Galatasaray fanno sapere che un'eventuale trattativa partirebbe solo nel caso in cui il prezzo venga dimezzato, per una cifra quindi attorno ai 15 mln. Nel frattempo, è emerso che l’Al-Hilal di Inzaghi ha presentato un’offerta clamorosa per Calhanoglu: 3 anni da calciatore con stipendio da 20 mln annuo più altri 3 da membro dello staff di Inzaghi. E la stessa offerta è stata fatta per Osimhen, anche lui nel mirino del Galatasaray.