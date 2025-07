In casa Inter il primo nodo da risolvere riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu : il centrocampista turco non è insensibile alla corte del Galatasaray, ma i nerazzurri non hanno intenzione di concedere sconti, anche alla luce della necessità di trovare un sostituto di livello. Tuttosport fa il punto della situazione:

Il nome in cima alla lista

"Servirà un centrocampista di spessore e da tempo il primo nome è Ederson dell'Atalanta. Chivu - che prima di andare in vacanza avrà un summit di mercato col club per parlare dei rinforzi di cui necessita, dopo aver studiato la squadra per tre settimane - ha già dato il suo ok, ma il brasiliano costa tanto, 50 milioni almeno. L'Inter dunque ha bisogno di cedere Calhanoglu per almeno 25 milioni e incassarne altri da ulteriori uscite, vedi a metà campo Asllani o Frattesi (sondato dall'Atletico Madrid nelle scorse settimane, ma il giocatore pare intenzionato a voler rimanere per ora), Bisseck in difesa e Taremi in attacco, anche se poi questi ultimi due giocatori andranno rimpiazzati".