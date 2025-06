Perno della squadra di Inzaghi, al centro delle trattative del prossimo mercato estivo. Hakan Calhanoglu è nel mirino del Galatasaray che vorrebbe riportare in patri il regista dell'Inter. Al momento non ci sono contatti diretti tra i club, ma il club turco ha fatto trapelare la volontà di iniziare una trattativa.

Come segnalato da Fcinter1908, l'agente del giocatore è atteso in Turchia per sondare questo interesse. Secondo quanto riporta Sky Sport, "Per Calhanoglu al momento è nell'aria tentativo del Galatasaray, ma all'Inter non è arrivata nessuna offerta. Bisognerà vedere che tipo di offerta arriverà e cosa vorrà fare l'Inter che già lo scorso anno aveva respinto l'assalto del Bayern. ".