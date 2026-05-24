Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027 e in Turchia si parla ancora dell'interesse del Galatasaray per Hakan

Matteo Pifferi Redattore 24 maggio - 10:51

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Hakan Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027 e ciò induce a pensare che sarà un tema caldo da affrontare in sede di calciomercato. E dalla Turchia ritornano le voci di un possibile ritorno in patria del centrocampista.

"Il sogno che i tifosi del Galatasaray attendono da anni è ormai vicinissimo a realizzarsi. Hakan Çalhanoğlu non vede l'ora di indossare la maglia giallorossa della sua squadra del cuore. Il centrocampista trentaduenne, esperto e già vicino al trasferimento ai Leoni in due occasioni, è determinato a coronare il suo sogno ed è pronto a fare qualsiasi sacrificio. Pur avendo raggiunto l'apice della sua carriera europea, con il cuore che batte sempre per il Galatasaray, Hakan è disposto a rinunciare al suo stipendio di 6,5 milioni di euro all'Inter per accettarne 5 milioni", si legge su Sozcu Gazetesi.

E il portale turco riporta anche le cifre del potenziale affare: l'Inter chiede 25 mln di euro mentre il budget del Galatasaray si aggira attorno ai 10-12 mln. "È molto probabile che questa cifra possa essere ridotta grazie all'impegno di Hakan", si legge poi in Turchia. Okan Buruk, allenatore del Gala, spinge e vorrebbe Calhanoglu per alzare il livello della squadra anche in virtù della regola 10+4 della Federazione calcistica turca sul numero massimo di giocatori stranieri.