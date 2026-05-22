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FOTO – Inter, le immagini di Calhanoglu nel ritiro della Turchia

FOTO – Inter, le immagini di Calhanoglu nel ritiro della Turchia - immagine 1
Hakan Calhanoglu ha già raggiunto la Turchia in preparazione al Mondiale: ecco le immagini pubblicate dall'interista
Matteo Pifferi Redattore 

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Hakan Calhanoglu ha già raggiunto la Turchia in preparazione al Mondiale. Cristian Chivu lo ha esentato dall'ultima partita, in programma domani contro il Bologna al Dall'Ara e il centrocampista turco è già volato in Patria, come confermato anche da Montella mercoledì a Sky:

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Getty Images

"Calhanoglu è arrivato oggi (mercoledì, ndr) a Istanbul, mentre la squadra si ritrova il 22. Ringrazio il ragazzo e l'Inter che ha permesso di poterlo valutare già da venerdì. Spero che in queste due settimane possa trovare la condizione per essere al meglio per il mondiale, per noi è molto importante, probabilmente il più importante", aveva dichiarato Montella.

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Sky

Calhanoglu ha postato alcune foto dell'allenamento odierno in Turchia e non sono mancati i tanti messaggi di supporto dei suoi connazionali. Ecco le foto pubblicate sui social del centrocampista dell'Inter.

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