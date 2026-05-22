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FOTO – Inter, le immagini di Calhanoglu nel ritiro della Turchia
Hakan Calhanoglu ha già raggiunto la Turchia in preparazione al Mondiale. Cristian Chivu lo ha esentato dall'ultima partita, in programma domani contro il Bologna al Dall'Ara e il centrocampista turco è già volato in Patria, come confermato anche da Montella mercoledì a Sky:
"Calhanoglu è arrivato oggi (mercoledì, ndr) a Istanbul, mentre la squadra si ritrova il 22. Ringrazio il ragazzo e l'Inter che ha permesso di poterlo valutare già da venerdì. Spero che in queste due settimane possa trovare la condizione per essere al meglio per il mondiale, per noi è molto importante, probabilmente il più importante", aveva dichiarato Montella.
Calhanoglu ha postato alcune foto dell'allenamento odierno in Turchia e non sono mancati i tanti messaggi di supporto dei suoi connazionali. Ecco le foto pubblicate sui social del centrocampista dell'Inter.
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