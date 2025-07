Da Calhanoglu a Ederson passando per Rios: Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 9 luglio - 20:40

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del mercato dell'Inter a partire dalla questione Calhanoglu:

"Il Galatasaray in questo momento è concentrato solo su Osimhen, quindi per Calhanoglu l'Inter è in pieno stand-by. Ora la domanda è: l'Inter quanto aspetterà? Non obbligatoriamente il Galatasaray, il fatto di doverlo cedere perché per me non può più restare all'Inter"

"Ci saranno delle strade alternative, potrà tornare sotto Inzaghi con l'Al Hilal, ci saranno altre proposte? Questa è una chiave di lettura importante perché l'Inter sta provando a fare un tesoretto per racimolare poi la cifra giusta per poi andare dall'Atalanta per Ederson, state tranquilli sotto i 60 mln per Ederson non scenderà. Ricordo ancora quando ha venduto Hojlund, non scendeva mai e ha preso anche più soldi dal Manchester United. Questa è una roba clamorosa, che dovrebbe anche essere una lezione all'Università, dovrebbe fare una facoltà sul come vendere i calciatori, magnifico rettore scegliete voi"

"L'Inter è abbastanza ingessata perché Calhanoglu blocca le situazioni collegate. Su Rios, in questo momento, in Italia c'è solo la Roma che ha preannunciato un'offerta da 30 mln tutto compreso. Ad oggi le inglesi non si sono materializzate e l'Inter, se dovesse cedere Calhanoglu, pur apprezzando Rios e nel mercato può sempre succedere di tutto, vorrebbe prendere un centrocampista con le caratteristiche di Calhanoglu che non è Rios ma è Ederson o qualche altro che in giro per l'Europa non ti danno"