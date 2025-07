"Tutto è nelle mani di Calhanoglu, va detto. A Istanbul nelle ultime ore sono letteralmente esplose le voci di un forte interesse nei suoi confronti della squadra di Mourinho, ovvero i rivali più acerrimi del Galatasaray che a lungo ha (virtualmente) flirtato con Calha, o quantomeno con l’idea di Calha. Adesso il centrocampista dell’Inter è entrato nel mirino del presidente Ali Koc. Attenzione a un dettaglio. Siamo in clima di campagna elettorale, a settembre c’è l’elezione del nuovo presidente del Fenerbahçe, logico che il nome di Hakan in qualche modo sposti l’attenzione (e magari pure qualche preferenza). Presto però si capirà se anche stavolta ci si fermerà alle voci o se invece si entrerà nel vivo di una trattativa. A Istanbul sono convinti di molte cose. La prima: una videochiamata che ci sarebbe stata tra Koc e il presidente Marotta, mai esistita. La seconda: Calhanoglu avrebbe parlato con l’Inter per chiedere di abbassare il prezzo di vendita. Mai avvenuto neppure questo, almeno a ieri sera. Ultima cosa: domani sarebbe il giorno indicato per l’accelerazione definitiva con un’offerta all’Inter. E su questo punto non resta che aspettare. In fondo, è quel che sta facendo l’Inter", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il prezzo di Calhanoglu non è mai cambiato: 30 milioni di partenza, con la concreta sensazione che a 25 la trattativa in uscita si potrebbe chiudere davvero. Ma a quei 25 milioni il Fenerbahçe deve arrivare. Perché non è questo l’anno in cui l’Inter sarebbe disposta eventualmente a venire incontro al suo giocatore per trattare un prezzo d’uscita. Hakan ha un contratto fino al 2027, semmai nel 2026 i nerazzurri potrebbero pensare di concedere al centrocampista una via d’uscita privilegiata. Quel che pure va raccontato, in questa storia, è un altro passaggio. Nella giornata di ieri l’Inter ha avuto un contatto con Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu, che però non ha regalato certezze sull’arrivo di un’offerta per il suo assistito, alimentando dunque i soliti dubbi. A Istanbul sono convinti, infine, che un elemento chiave della trattativa possa essere José Mourinho, già risultato decisivo nell’affare che ha portato l’esterno mancino Brown in Turchia a svantaggio del Milan", aggiunge Gazzetta.