Di questo hanno parlato anche a SportMediaset. La riflessione di Cristian Panucci in merito a questa notizia è stata questa: «Normale che lui faccia il suo gioco e possa dire di essere arrivato a zero e di essere liberato. Ma la società ha un patrimonio, è un giocatore che ha fatto la storia dell'Inter negli ultimi anni ed è giusto che la società possa liberarlo ma in cambio voglia dei soldi. Altrimenti è troppo facile: sono venuto gratis vado via gratis».