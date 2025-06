Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora da decidere. Sebbene l'Inter non abbia ancora ricevuto offerte ufficiali da nessun club, in Turchia continuano ogni giorno a susseguirsi notizie sul suo passaggio al Galatasaray e sulla trattativa tra i due club. Adesso sarebbe sceso in campo proprio il centrocampista per chiedere la cessione al club turco.