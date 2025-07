Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu: lotta di nervi e discorsi non ancora chiusi, ecco cosa spiffera chi conosce bene il turco

Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu . Non è ancora sicuro che resti all’Inter, visto che la finestra di mercato è ancora lunga. I dirigenti hanno fatto sapere al Galatasaray che l’offerta da circa 10 milioni non era congrua al valore del giocatore, ma intanto il prezzo è fissato: 25/30 milioni di euro. Così calciomercato.com sul futuro di Calha:

“Calhanoglu intanto non si espone e dopo la risposta fornita a presidente e capitano si mostra sui social mentre affronta sedute di allenamento per recuperare dal problema muscolare. Chi lo conosce spiffera che il suo sogno è quello andare in Turchia, forse anche perché un po’ stanco di Inter, demotivato dagli ultimi accadimenti, dal cambio di allenatore e da uno spogliatoio che sta vedendo modificarsi certi equilibri.