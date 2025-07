Cos'è emerso dall'incontro delle scorse ore andato in scena tra l'Inter e il Galatasaray per Hakan Calhanoglu

Cos'è emerso dall'incontro delle scorse ore andato in scena tra l'Inter e il Galatasaray per Hakan Calhanoglu . A parlarne è stato anche Luca Marchetti di Sky Sport nel suo editoriale su TMW:

"Il Gala ha cercato un contatto con l’Inter per Calhanoglu. L’incontro c’è stato ed è stato cordiale ma non risolutivo: non sono infatti emerse le condizioni giuste e il centrocampista turco resterà ancora in nerazzurro.

Salvo clamorose sorprese: l’Inter infatti ha deciso che se Calha dovesse partire in ritiro per la nuova stagione allora non si muoverà più e da parte del giocatore, finora, non ci sono state particolari pressioni ad andare via. Certo ci sarà da risolvere la questione dello spogliatoio, scoppiata dopo il Mondiale per Club, ma è un problema che l’Inter conta di risolvere", ha spiegato.