Alla base della decisione ci sarebbero soprattutto i frequenti problemi fisici del centrocampista. Nonostante l’Inter stesse valutando l’ipotesi di un rinnovo strategico del contratto, gli infortuni ricorrenti avrebbero reso più probabile una separazione già nella prossima estate.
Di recente, infatti, al giocatore è stata diagnosticata una lieve tensione agli adduttori della coscia destra. Per questo motivo non potrà essere disponibile per la partita del fine settimana contro l’Atalanta.
Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, l’Inter aveva inizialmente intenzione di prolungare il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2027. Tuttavia, i problemi fisici degli ultimi mesi avrebbero spinto il club a mettere da parte questa idea.
Per evitare una perdita economica, l’Inter starebbe quindi valutando di vendere Çalhanoğlu durante la prossima sessione estiva di mercato. Il centrocampista sarebbe favorevole a un trasferimento al Galatasaray, ma il club turco non sarebbe disposto a offrire più di 10–15 milioni di euro.
Si prevede dunque che Inter e Galatasaray possano incontrarsi durante il mercato estivo per discutere dell’operazione, che potrebbe concludersi con un trasferimento intorno ai 10 milioni di euro.
(Fanatik)
