In Turchia – Calhanoglu, muro inter è crollato: le cifre finali con il Galatasaray

Il centrocampista potrebbe lasciare l'Inter già quest'estate. Sulle sue tracce c'è da tempo il Galatasaray che potrebbe dare l'assalto in estate
Per Hakan Çalhanoğlu, nazionale turco da tempo nel mirino del Galatasaray, è finalmente arrivata una buona notizia per il club giallorosso. L’Inter avrebbe infatti deciso di mettere in vendita il centrocampista e sarebbe già stata stabilita anche la cifra richiesta per il suo cartellino.

Il Galatasaray, che da tempo cerca di portare Çalhanoğlu in squadra ma non era riuscito a trovare un accordo con l’Inter, potrebbe ora avere una nuova opportunità. Secondo le ultime indiscrezioni, il club italiano avrebbe cambiato idea e sarebbe disposto a cedere il giocatore.

Alla base della decisione ci sarebbero soprattutto i frequenti problemi fisici del centrocampista. Nonostante l’Inter stesse valutando l’ipotesi di un rinnovo strategico del contratto, gli infortuni ricorrenti avrebbero reso più probabile una separazione già nella prossima estate.

Di recente, infatti, al giocatore è stata diagnosticata una lieve tensione agli adduttori della coscia destra. Per questo motivo non potrà essere disponibile per la partita del fine settimana contro l’Atalanta.

Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, l’Inter aveva inizialmente intenzione di prolungare il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2027. Tuttavia, i problemi fisici degli ultimi mesi avrebbero spinto il club a mettere da parte questa idea.

LE CIFRE FINALI

Per evitare una perdita economica, l’Inter starebbe quindi valutando di vendere Çalhanoğlu durante la prossima sessione estiva di mercato. Il centrocampista sarebbe favorevole a un trasferimento al Galatasaray, ma il club turco non sarebbe disposto a offrire più di 10–15 milioni di euro.

Si prevede dunque che Inter e Galatasaray possano incontrarsi durante il mercato estivo per discutere dell’operazione, che potrebbe concludersi con un trasferimento intorno ai 10 milioni di euro.

