La Gazzetta dello Sport prova a immaginare l’Inter del futuro, quella della stagione 2026/2027, con una squadra rinnovata ma ancora costruita attorno ad alcuni pilastri dell’attuale rosa. L’idea è quella di una formazione competitiva, giovane e con innesti mirati in grado di mantenere alto il livello europeo dei nerazzurri.
calciomercato
La Gazzetta ipotizza l’Inter 2026/2027: dentro 4 colpi da più di 100 mln
In porta il nome indicato è quello di Vicario, profilo affidabile e già protagonista in Premier League, considerato un possibile erede tra i pali di Sommer. Davanti a lui una difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, con quest’ultimo sempre più leader tecnico e carismatico del reparto. Il primo innesto difensivo, secondo la Rosea, sarebbe Muharemovic del Sassuolo.
A centrocampo la corsia destra sarebbe affidata ancora a Dumfries (clausola permettendo), mentre a sinistra agirebbe Dimarco, in odore di rinnovo dopo una stagione da MVP. In mezzo al campo spazio a un mix di esperienza e nuove energie: Barella resterebbe il punto di riferimento, affiancato da Koné e Zielinski. Il centrocampista dla Roma è il vero pallino di Cristian Chivu, che già lo voleva la scorsa estate.
In attacco resterebbe Lautaro Martinez, simbolo dell’Inter moderna e capitano della squadra. Accanto a lui, nell’ipotesi della rosea, potrebbe esserci Esposito, attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro e considerato un talento su cui puntare per il futuro.
Tra le possibili alternative figurano anche alcuni nomi indicati come nuovi arrivi, come Stankovic e Muharemovic, che potrebbero allargare le rotazioni e portare freschezza alla rosa.
