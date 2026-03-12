La Gazzetta dello Sport prova a immaginare l’Inter del futuro, quella della stagione 2026/2027, con una squadra rinnovata ma ancora costruita attorno ad alcuni pilastri dell’attuale rosa. L’idea è quella di una formazione competitiva, giovane e con innesti mirati in grado di mantenere alto il livello europeo dei nerazzurri.

In porta il nome indicato è quello di Vicario, profilo affidabile e già protagonista in Premier League, considerato un possibile erede tra i pali di Sommer. Davanti a lui una difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, con quest’ultimo sempre più leader tecnico e carismatico del reparto. Il primo innesto difensivo, secondo la Rosea, sarebbe Muharemovic del Sassuolo.