"Calhanoglu è in vacanza a Istanbul, in questi giorni. E la sua presenza non fa che alimentare le voci sul Galatasaray. Due giorni fa in Turchia sono circolate anche delle sue presunte frasi in un colloquio con i dirigenti nerazzurri per andare via. Frasi – e ricostruzione – che l’Inter ha smentito: Calha non ha chiesto la cessione. Però siamo sempre lì: il suo silenzio fa rumore. Tanto per essere chiari: se fosse proprio tutta un’invenzione – e quindi per sua natura dannosa in primis per lo stesso Hakan – perché allora non prendere posizione?", scrive La Gazzetta dello Sport.