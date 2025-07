Come spiega Repubblica, "Il calciatore si gode gli ultimi giorni di vacanza a Istanbul e flirta sia con il Galatasaray che con il Fenerbahçe di Mourinho. Offerte ufficiali in casa nerazzurra ancora non sono arrivate, di certo c’è il prezzo fissato dall’Inter: 25 milioni. Ben sapendo che esiste già un ipotetico dopo-Çalha. Granit Xhaka piace: costa poco a livello di cartellino, non altrettanto di ingaggio, ma convince per esperienza e profilo".