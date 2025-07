Tra Inter e Galatasaray sembra esserci una distanza incolmabile tra richiesta ed offerta per Calhanoglu: ecco il retroscena di Romano

Matteo Pifferi Redattore 9 luglio - 22:22

In serata è emersa la notizia, lanciata da Sky Sport, che Hakan Calhanoglu rimarrà all'Inter perché la trattativa tra il club nerazzurro e il Galatasaray non proseguirà. Troppa distanza tra le parti, con l'Inter che chiede 30 mln per il cartellino del centrocampista mentre il Galatasaray finora ha provato a far leva sulla volontà di Calhanoglu per abbassare la richiesta dell'Inter.

E Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha svelato quella che è stata l'offerta del Galatasaray, ben distante dai 30 mln voluti dall'Inter:

"Se Osimhen dovesse andare al Galatasaray, come ho già spiegato la settimana scorsa, il budget per altri investimenti come quello per Hakan Calhanoglu sarebbe notevolmente ridotto, ecco perché l'Inter non accetta offerte al ribasso. In Turchia si è parlato di un'offerta vicina ai 10 mln, l'Inter queste cifre non le accetta e parte da 30 mln di euro, questa è la valutazione del club per il centrocampista turco"

"Se il Galatasaray non dovesse arrivare vicina ad un'offerta del genere, l'Inter è pronta a tenere Calhanoglu e a provare a chiarire la questione internamente. Certamente l'Inter non aspetta il Galatasaray in eterno e non porterà questa operazione a fine mercato. Questa è l'intenzione del club, l'impatto dell'operazione Osimhen su Calhanoglu è importante aspettando di capire quando e come il Gala chiuderà per Osimhen"