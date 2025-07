Continua a tenere banco la vicenda "Calhanoglu, ma al momento la situazione del turco è finita in un binario morto. Ieri ci ha pensato il papà di Hakan, per l’enensima volta, a riagitare i pensieri dei tifosi del Galatasaray sui social. E non proprio di chiusura sono state neppure le parole di Okan Buruk, tecnico del Gala: «Tutti vogliono Calhanoglu, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Ma la questione Osimhen acquista importanza in termini di budget. Faremo le nostre mosse dopo. Le aspettative dell’Inter sono alte e noi non sappiamo quale sarà il nostro budget». Servono almeno 25 milioni che il club turco ora non può spendere, tanto è vero che ha mai neppure formulato un’offerta ufficiale. Oggi Calha è più vicino a restare. A meno che non sbuchino proposte da altri mercati, leggi Arabia, che cambino lo scenario. Anche qui a oltranza. Ma non troppo: se Calhanoglu il 26 sarà ad Appiano, sarà per restare e per non ripartire", sottolinea La Gazzetta dello Sport.