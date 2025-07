Gianluca Di Marzio ha confermato come la trattativa Calhanoglu-Gala sia morta sul nascere e non ci sono più i presupposti per proseguire

Oggi è andato in scena un incontro a Milano tra il Galatasaray e l'Inter per discutere di Calhanoglu . A presenziare il meeting da una parte il vice presidente del club turco e Piero Ausilio, DS nerazzurro.

Gianluca Di Marzio ha confermato come la trattativa sia morta sul nascere e non ci sono più i presupposti per proseguire. Al momento, poi, non ci sono altre squadre interessate a Calhanoglu e lo stesso Hakan non ha mai detto pubblicamente di voler andare via.