"L’Inter 2025-26 immagina se stessa con Hakan Calhanoglu nel cuore e Hakan Calhanoglu immagina se stesso nella Milano nerazzurra. Solita città, solita squadra, solito centrocampo, solito tutto. A vederla così, sarebbe un ritorno al sereno dopo la tempesta americana, gli strali di Lautaro e l’ombrello messo dal presidente Marotta. Eppure sul figliol prodigo turco, sedotto e (per ora) abbandonato dal “suo” Galatasaray, la situazione è, comunque, in divenire. Non si può mettere un punto fermo anche se, al momento, per Calha la via di casa è sbarrata: pazienza per chi a Istanbul pensava a una specie di affare di Stato. Il ritorno del capitano della nazionale in uno dei club più “governativi” del Paese era vissuto, infatti, con tono patriottico, come il segno della nuova grandezza della mezzaluna rossa attraverso il calcio. Al netto dei proclami, però, non è che il Gala si sia strappato i capelli per avere Calha subito, anzi il contatto diretto tra i club è stato infruttuoso e piuttosto deludente. Al telefono con il ds Piero Ausilio, il vicepresidente turco Abdullah Kavukçu non ha nemmeno avanzato lo straccio di un’offerta", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il caso Osimhen ha avuto un peso nella faccenda, come ha detto anche l’allenatore del Galatasaray (e amico personale di Calha) Okan Buruk, ex nerazzurro pure lui. Il centravanti nigeriano è considerato la priorità per il Galatasaray, costi quel che costi, e la maxi-spesa per Osi finisce per ridurre lo spazio per gli altri investimenti. La difficoltà nel far cadere il Napoli rende l’equazione scontata: se il nigeriano non arrivasse a Istanbul, aumenterebbero le possibilità di accompagnare là proprio Calha. In ogni caso, da Milano sono in osservazione interessata, perché il turco rischia da fare da tappo a tutto il prossimo mercato, ma non si registra particolare ansia: il presidente Beppe Marotta e pure Cristian Chivu sarebbero ben felici di riabbracciare definitivamente Hakan dentro alla famiglia nerazzurra, anche perché non intravedono problemi con nessun componente della rosa, Lautaro in primis. Insomma, la palla è sempre nel campo del Gala, che sa bene prezzo e tempi: servono 25-30 milioni per acquistare il regista che, da agosto in poi, quando il ritiro entrerà nel clou, non si muoverà più", aggiunge Gazza.