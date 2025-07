Il Galatasaray rimane in Italia per trattare col Napoli Osimhen. Al momento il discorso con l'Inter per Calhanoglu è rimandato e dipende anche da quanto succederà per l'attaccante nigeriano.

Secondo il Corriere della Sera, "L’affare Calhanoglu è in stand by. «La questione di Osimhen acquista importanza in termini di budget» ha commentato l’allenatore del Gala, Okan Buruk. «Per Hakan faremo le mosse dopo». L’Inter aspetta il regista in ritiro previsto per il 26 e tratta Asllani con il Betis (che ha incontrato anche Igli Tare per avere in prestito Emerson Royal)".