Dopo la giornata di ieri, significativa per il futuro di Calhanoglu , continuano a rimbalzare dalla Turchia le voci di un forte pressing da parte del Galatasaray. L'Inter non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale, ma la distanza tra i due club sembra molto ampia.

Come svelato dal portale turco Milliyet, "il Galatasaray sborserà al massimo 15 milioni di euro per Hakan, per il quale l'Inter si aspetta un corrispettivo di trasferimento di almeno 30 milioni di euro. Hakan, in vacanza a Bodrum, è intenzionato a trasferirsi al Galatasaray e chiede comprensione all'Inter, alla quale si è aggregato a titolo gratuito".