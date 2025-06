Dall'Inter smentiscono che il giocatore sia in vendita, intanto il Galatasaray continua a lavorare ai fianchi per abbassare il prezzo

Andrea Della Sala Redattore 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 13:04)

Continua a tenere banco in Turchia la trattativa per Hakan Calhanoglu. Dall'Inter smentiscono che il giocatore sia in vendita, intanto il Galatasaray continua a lavorare ai fianchi per abbassare il prezzo del centrocampista.

Secondo Sporx, "Il Galatasaray ha definito la sua strategia per il trasferimento di Hakan Çalhanoğlu, che era in agenda da tempo. Il club giallorosso ha trasmesso il messaggio al calciatore : "Non è possibile per noi sostenere questi costi, anche tu devi fare un passo avanti" .

Sebbene la richiesta di 25 milioni di euro da parte dell'Inter per Hakan sia stata ritenuta elevata dalla dirigenza del Galatasaray, le trattative sono state condotte direttamente con Hakan Çalhanoğlu, non tra i due club: cercherò di ridurre il mio costo a 15 milioni di euro. È stato accertato che il giocatore della nazionale abbia dichiarato al Galatasaray: "Cercherò di ridurre il mio costo di trasferimento a 15 milioni di euro" e che stia continuando i colloqui con l'Inter in questa direzione".