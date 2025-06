Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della seconda gara del Mondiale per Club, in programma sabato sera

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter fa la conta degli infortunati. Oltre a Thuram, al momento Chivu non può disporre di Çalhanoglu, Frattesi e Dumfries che però potrebbero tornare arruolabili per la sfida contro il River, in programma nella notte italiana di giovedì 26 giugno. Più lunghi i tempi per Bisseck e Zielinski, nel caso pronti per la fase a eliminazione diretta e stanno smaltendo rispettivamente una distrazione muscolare a carico dei flessori e un problema al polpaccio. Ieri la squadra agli ordini di Chivu ha sostenuto un allenamento al mattino e poi è volata in direzione Seattle, distante circa 2 ore 45 minuti da Los Angeles in aereo".