Inter, ultimatum a Calhanoglu: ecco il prossimo passo. Ederson? C’è la via

"Se il desiderio del turco di vestire la maglia del “Gala” sarà esaudito, si capirà piuttosto velocemente, man mano che si scaverà nella polpa della trattativa: i nerazzurri non vogliono, infatti, che il chiacchiericcio vada oltre le prossime due settimane per evitare qualsiasi situazione imbarazzante in rosa. Nello stesso tempo, chiudere una porta oggi consentirebbe di aprire subito un portone domani: l’Inter progetta già un centrocampo senza Calha e l’atalantino Ederson è di gran lunga il preferito per prendere l’eventuale posto vacante. Nonostante la bottega di Bergamo sia carissima, c’è una via precisa per portarlo a Milano: passa dal lontano Brasile, ma non è poi così scomoda", anticipa La Gazzetta dello Sport che conferma come l'Inter voglia circa 30 mln di euro per lasciar andare Calhanoglu, il quale però, sulla carta, è atteso ad Appiano Gentile intorno al 22 luglio - data ancora da confermare - per il ritiro, senza ovviamente la certezza che ci sarà.

"Nello stesso tempo, all’Inter servono mani e menti libere per provare una operazione delicata, difficile ma tutt’altro che impossibile: è trasversale l’interesse per Ederson dell’Inter tutta, dal presidente Beppe Marotta al ds Piero Ausilio fino al nuovo allenatore Cristian Chivu, che con l’atalantino farebbe volentieri un bel lifting in mezzo. La Dea sa bene di poter perdere il proprio gioiello di mezzo e, almeno in via preliminare, chiede troppo, fino a 60 milioni. Al brasiliano, però, non dispiacerebbe restare nella nostra Serie A, passando da un nerazzurro all’altro, anche perché qui è ben vigile lo sguardo del suo nuovo ct Carlo Ancelotti. Un fattore decisivo per la scelta del 25enne Ederson è, infatti, la convocazione al prossimo Mondiale con la maglia della nazionale, riconquistata dopo lunga rincorsa solo a marzo. Insomma, per una volta, l’Italia non è un limite, anzi", spiega La Gazzetta che poi aggiunge come Ederson raggiungerebbe altri brasiliani come Carlos Augusto e Luis Henrique.