Il telecronista Mediaset ha detto la sua in merito alle notizie arrivate dalla Turchia sulla presunta volontà del centrocampista di lasciare Milano

Massimo Callegari, ospite negli studi di SportMediaset, ha parlato delle notizie che sono arrivate nelle scorse ore dalla Turchia e parlano della volontà di Hakan Calhanoglu di tornare a giocare nel suo Paese, con la maglia del Galatasaray. Dai media turchi sono arrivate addirittura le parole assegnate al calciatore con le quali si sarebbe rivolto al club nerazzurro per chiedere una cessione e per intercedere su un possibile sconto sul costo del cartellino.

«Non mi stupisco di nulla, di fronte a queste dichiarazioni. Penso che tra Inter e Calhanoglu debba esserci rispetto reciproco perché è stato un affare reciproco. In quel momento Calhanoglu al Milan non aveva il trattamento che si aspettava e l'Inter gli ha dato lustro e una carriera di un livello più alto. Ma anche lui è stato altrettanto bravo, si è adeguato a questo nuovo ruolo, si è impegnato con una professionalità incredibile. Adesso entrambi fanno il loro gioco, ma credo sia giusto che il club non lo lasci partire a prezzo di saldo», ha commentato il giornalista e telecronista di Mediaset.