"Questo torneo è l’alba di un mondo nuovo per Petar Sucic, che nel caldo soffocante di Charlotte continua l’esplorazione fuori dal campo, anche perché dentro ha già mostrato una certa sintonia con i compagni. Il croato timidino si è mescolato in mezzo agli altri nel giorno di riposo senza dare mai nell’occhio. Anzi, è proprio Petar che ha calmato i bollenti spiriti del River al momento giusto e donato gentilmente l’assist a Pio Esposito. Il ragazzo è fatto così, non ama troppo la vetrina, per il momento sceglie il profilo più basso che ci sia. In campo, però, ha mostrato fegato, non solo per i contrasti con i picchiatori da Baires, ma anche per un’azione che i tifosi nerazzurri ripostano ad ogni nuova angolazione di camera: dall’alto o dal basso, da destra o da sinistra, si vede sempre il croato rompere la linea del River con un dribbling deciso prima di mandare in porta Mkhitaryan. Al momento, l’armeno è il suo traduttore personale italiano-inglese e, come gli altri colleghi della mediana, lo stesso Micki ha intravisto doti non comuni in questo 21enne costato 14 milioni", scrive La Gazzetta dello Sport.