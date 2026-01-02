Proseguono, senza sosta, i colloqui tra Inter e Al Hilal. Ma c'è una grossa novità registrata in Arabia Saudita, più precisamente dal quotidiano Al Yaum.
calciomercato
In Arabia Saudita – Svolta Al Hilal, cambia l’affare con l’Inter. Cancelo, doppia novità
"Si registra un cambiamento nelle trattative tra Inter e Al Hilal sul profilo del difensore centrale seguito dal club saudita: la società e l’allenatore Simone Inzaghi hanno infatti spostato la loro preferenza sull’olandese Stefan de Vrij, al posto di Francesco Acerbi.
Parallelamente, restano ancora da definire alcuni dettagli per completare il trasferimento di Cancelo all’Inter, tra cui i bonus per il giocatore; inoltre il club italiano sta cercando di inserire un’opzione di diritto di riscatto al termine del prestito", fanno sapere fonti vicine al club saudita.
Doppio colpo a gennaio?—
L'Inter vorrebbe mettere a disposizione di Chivu Joao Cancelo in tempi brevi, anche perché l'assenza di Dumfries si prolungherà fino ai primi 10 giorni di marzo. In caso di partenza di De Vrij o Acerbi, l'Inter ha già deciso di inserire un nuovo difensore centrale, con Muharemovic tra i profili preferiti.
