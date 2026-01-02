Proseguono, senza sosta, i colloqui tra Inter e Al Hilal. Ma c'è una grossa novità registrata in Arabia Saudita

Proseguono, senza sosta, i colloqui tra Inter e Al Hilal. Ma c'è una grossa novità registrata in Arabia Saudita, più precisamente dal quotidiano Al Yaum.

"Si registra un cambiamento nelle trattative tra Inter e Al Hilal sul profilo del difensore centrale seguito dal club saudita: la società e l’allenatore Simone Inzaghi hanno infatti spostato la loro preferenza sull’olandese Stefan de Vrij, al posto di Francesco Acerbi.