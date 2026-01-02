João Cancelo è pronto al ritorno in Serie A. La trattativa tra l’Inter e l’Al-Hilal procede spedita: il club arabo è pronto a contribuire

Redazione1908 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 12:20)

João Cancelo è pronto al ritorno in Serie A. La trattativa tra l’Inter e l’Al-Hilal procede spedita: il club arabo è pronto a pagare 4,5 milioni di stipendio, lasciando ai nerazzurri i restanti 3. E' quanto scrive "Cronache di Spogliatoio".

Il giocatore ha fatto capire di voler tornare in Europa per giocare con continuità in vista del Mondiale. In Arabia il feeling con Inzaghi non è mai scattato: da inizio stagione, per colpa anche di un infortunio, il portoghese ha giocato appena 6 partite. L’Inter spinge per chiudere l’operazione in prestito: il giocatore ha già dato l’ok al ritorno in Italia.

Il punto di Fabrizio Romano — "Cancelo lascerà al 100% l’Al Hilal. Ora, la mia indicazione al momento è che il Barcellona non sia così convinto di riportare Cancelo in blaugrana. Non stanno spingendo a oggi per l’operazione Cancelo, sono informati ma non stanno avanzando. Può cambiare tutto, ma è più una questione italiana in questo momento: la Juve ha chiamato due giorni fa, ma soprattutto c’è l’Inter.

Ci sono contatti tra i nerazzurri e Jorge Mendes, ma anche con l’Al Hilal. L’Inter vuole Cancelo e sta spingendo, ora è il giocatore che deve decidere. In questo momento, ripeto, il Barcellona non sta procedendo per Cancelo. Questa è la situazione al momento, bisognerà capire se si inseriranno nuovi club”