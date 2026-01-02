João Cancelo è pronto al ritorno in Serie A. La trattativa tra l’Inter e l’Al-Hilal procede spedita: il club arabo è pronto a pagare 4,5 milioni di stipendio, lasciando ai nerazzurri i restanti 3. E' quanto scrive "Cronache di Spogliatoio".
calciomercato
Cronache – Inter, Cancelo vicino: ok Al Hilal, pagherà 60% ingaggio. E Joao ha già…
Il giocatore ha fatto capire di voler tornare in Europa per giocare con continuità in vista del Mondiale. In Arabia il feeling con Inzaghi non è mai scattato: da inizio stagione, per colpa anche di un infortunio, il portoghese ha giocato appena 6 partite. L’Inter spinge per chiudere l’operazione in prestito: il giocatore ha già dato l’ok al ritorno in Italia.
Il punto di Fabrizio Romano—
"Cancelo lascerà al 100% l’Al Hilal. Ora, la mia indicazione al momento è che il Barcellona non sia così convinto di riportare Cancelo in blaugrana. Non stanno spingendo a oggi per l’operazione Cancelo, sono informati ma non stanno avanzando. Può cambiare tutto, ma è più una questione italiana in questo momento: la Juve ha chiamato due giorni fa, ma soprattutto c’è l’Inter.
Ci sono contatti tra i nerazzurri e Jorge Mendes, ma anche con l’Al Hilal. L’Inter vuole Cancelo e sta spingendo, ora è il giocatore che deve decidere. In questo momento, ripeto, il Barcellona non sta procedendo per Cancelo. Questa è la situazione al momento, bisognerà capire se si inseriranno nuovi club”
