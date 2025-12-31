Nelle ultime ore si è parlato con insistenza del possibile addio di Joao Cancelo dall'Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il laterale portoghese è in rotta anche con Simone Inzaghi e starebbe pensando di tornare in Europa.
Sky Sport conferma la mossa dell'Inter su Joao Cancelo: il portoghese può lasciare l'Arabia Saudita dopo la rottura con Inzaghi
Sky Sport conferma come l'Inter - ma anche la Juventus - si sia informata con l'agente, Jorge Mendes. I due club italiani al momento stanno monitorando la situazione, in attesa di novità.
Potrebbe essere un'opportunità solamente a due condizioni: la prima è che l'Al-Hilal participi in maniera sensibile all'ingaggio di Cancelo, che in Arabia prende 18 mln netti all'anno. L'alternativa è che il calciatore decida di abbassarlo.
