Sky conferma: “Cancelo rompe con Inzaghi: lascia l’Al-Hilal! Inter? Ecco la situazione”

Sky Sport conferma la mossa dell'Inter su Joao Cancelo: il portoghese può lasciare l'Arabia Saudita dopo la rottura con Inzaghi
Nelle ultime ore si è parlato con insistenza del possibile addio di Joao Cancelo dall'Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il laterale portoghese è in rotta anche con Simone Inzaghi e starebbe pensando di tornare in Europa.

Sky Sport conferma come l'Inter - ma anche la Juventus - si sia informata con l'agente, Jorge Mendes. I due club italiani al momento stanno monitorando la situazione, in attesa di novità.

Potrebbe essere un'opportunità solamente a due condizioni: la prima è che l'Al-Hilal participi in maniera sensibile all'ingaggio di Cancelo, che in Arabia prende 18 mln netti all'anno. L'alternativa è che il calciatore decida di abbassarlo.

