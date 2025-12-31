Le grandi prestazione di Aleksandar Stankovic continuano a suscitare molto interesse in diversi club. Il serbo ha estimatori in Inghilterra (Arsenal, Tottenham e Newcastle hanno mostrato un certo interesse), Germania, Olanda e adesso anche la Spagna. Secondo quanto riportano fonti spagnoli e belghe, il Real Madrid si è aggiunto all’elenco delle squadre interessate al giocatore. I Blancos sarebbero disposti a fare grande sforzo economico per assicurarsi il giocatore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Belgio – Stankovic, arriva la pretendente più potente: lo vuole il Real Madrid! Ma l’Inter…
calciomercato
In Belgio – Stankovic, arriva la pretendente più potente: lo vuole il Real Madrid! Ma l’Inter…
Il Real Madrid si aggiunge alla lunga lista di club interessati al giovane centrocampista
"Il problema, però, è lo stesso già emerso in precedenza con l’Arsenal: l’Inter detiene una clausola di riacquisto. Riacquistarlo e poi rivenderlo a una cifra ancora più alta al Real Madrid?", si legge su Voetbalnieuws. Il giovane centrocampista si è trasferito al Brugge la scorsa estate per 9,5 milioni di euro, con l'Inter che vanta un diritto di riacquisto fissato a 23 milioni nel 2026 e 25 milioni nel 2027.
(Voetbalnieuws)
© RIPRODUZIONE RISERVATA