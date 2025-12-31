Le grandi prestazione di Aleksandar Stankovic continuano a suscitare molto interesse in diversi club. Il serbo ha estimatori in Inghilterra (Arsenal, Tottenham e Newcastle hanno mostrato un certo interesse), Germania, Olanda e adesso anche la Spagna. Secondo quanto riportano fonti spagnoli e belghe, il Real Madrid si è aggiunto all’elenco delle squadre interessate al giocatore. I Blancos sarebbero disposti a fare grande sforzo economico per assicurarsi il giocatore.