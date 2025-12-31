FC Inter 1908
SM – Cancelo, ritorno in Serie A difficile. A meno che…

Anche il sito sportivo parla del possibile ritorno nel nostro campionato del giocatore che è ai ferri corti con il suo club, l'Al-Hilal guidato da Inzaghi
Eva A. Provenzano
C'è chi dice che invece si può fare, che l'Inter sia decisa ad andare su Joao Cancelo. Tornare più che andare, perché il portoghese è già stato a Milano qualche anno fa. Era arrivato dal Valencia e dopo l'esperienza nerazzurra aveva giocato per un anno nella Juve prima di approdare al Manchester City (dopo quella esperienza anche delle parentesi con Bayern e Barcellona fino all'approdo nel campionato arabo, nell'Al-Hilal che oggi è guidato da Inzaghi).

Anche SportMediaset riprende le voci sul giocatore e sull'interesse dei nerazzurri. L'esterno sarebbe ai ferri corti con il club saudita e potrebbe essere liberato a parametro zero nella finestra di mercato di gennaio. Il suo agente è Jorge Mendes che avrebbe già sondato il terreno in Serie A.

"Il vero ostacolo è rappresentato dallo stipendio percepito dall'ex Juve e Inter: difficile che un club italiano possa soddisfare le sue richieste, a meno che lo stesso Cancelo non decida di fare un sacrificio per tornare in Serie A", scrive il sito sportivo a proposito del calciatore.

