C'è chi dice che invece si può fare, che l'Inter sia decisa ad andare su Joao Cancelo. Tornare più che andare, perché il portoghese è già stato a Milano qualche anno fa. Era arrivato dal Valencia e dopo l'esperienza nerazzurra aveva giocato per un anno nella Juve prima di approdare al Manchester City (dopo quella esperienza anche delle parentesi con Bayern e Barcellona fino all'approdo nel campionato arabo, nell'Al-Hilal che oggi è guidato da Inzaghi).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Cancelo, ritorno in Serie A difficile. A meno che…
calciomercato
SM – Cancelo, ritorno in Serie A difficile. A meno che…
Anche il sito sportivo parla del possibile ritorno nel nostro campionato del giocatore che è ai ferri corti con il suo club, l'Al-Hilal guidato da Inzaghi
Anche SportMediaset riprende le voci sul giocatore e sull'interesse dei nerazzurri. L'esterno sarebbe ai ferri corti con il club saudita e potrebbe essere liberato a parametro zero nella finestra di mercato di gennaio. Il suo agente è Jorge Mendes che avrebbe già sondato il terreno in Serie A.
"Il vero ostacolo è rappresentato dallo stipendio percepito dall'ex Juve e Inter: difficile che un club italiano possa soddisfare le sue richieste, a meno che lo stesso Cancelo non decida di fare un sacrificio per tornare in Serie A", scrive il sito sportivo a proposito del calciatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA