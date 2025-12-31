SM – Cancelo, ritorno in Serie A difficile. A meno che…

C'è chi dice che invece si può fare, che l'Inter sia decisa ad andare su Joao Cancelo. Tornare più che andare, perché il portoghese è già stato a Milano qualche anno fa. Era arrivato dal Valencia e dopo l'esperienza nerazzurra aveva giocato per un anno nella Juve prima di approdare al Manchester City (dopo quella esperienza anche delle parentesi con Bayern e Barcellona fino all'approdo nel campionato arabo, nell'Al-Hilal che oggi è guidato da Inzaghi).