La prima stagione tra i professionisti di Giacomo De Pieri non sta sicuramente andando secondo le aspettative. L'esterno offensivo classe 2006, dopo aver trascinato l'Inter Primavera alla vittoria dello scudetto di categoria ed aver esordito in Prima Squadra a fine gennaio, in Champions League contro il Monaco, in estate si era trasferito in prestito alla Juve Stabia, in Serie B, per iniziare il suo percorso tra i "grandi". L'esperienza in Campania, tuttavia, non ha dato i frutti sperati: solo 168 minuti giocati da inizio stagione, pochi spezzoni di gara e tanta panchina. Motivo per cui, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, a gennaio si provvederà a cercargli una nuova sistemazione.

Spazio sempre più limitato

Dopo un inizio promettente, con tre presenze nelle prime tre gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia (una da titolare), De Pieri è lentamente finito in fondo alle gerarchie di Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia. Complice il cambio di modulo e il passaggio al 3-5-2, lo spazio per il canterano dell'Inter è diventato sempre minore. Il gol segnato a Padova a fine ottobre sembrava poter essere il momento della svolta per il talentuoso classe 2006, ma così non è stato: da quel momento solo due brevi apparizioni nelle successive 9 partite, con l'ultima gara giocata che risale addirittura all'8 dicembre (45 minuti contro il Frosinone), per poi riaccomodarsi in panchina contro Empoli, Cesena e Sudtirol senza mai mettere piede in campo.