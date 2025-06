L'argentino, in gol contro gli Urawa, rientra da un lungo infortunio. Ha bisogno di giocare, l'Inter valuterà il suo futuro

In queste prime gare del Mondiale si sono subito messi in mostra i due giovani talenti Pio Esposito e Valentin Carboni. Sulle loro tracce si sono messi già alcuni club, l'Inter prende tempo per capire cosa fare. L'attaccante, visti gli addii di Correa e Arnautovic, potrebbe essere utile a Chivu.