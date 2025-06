Pietro Lo Monaco è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, e ha parlato del Mondiale per Club. «Mi sembra una barzelletta, una competizione fatta solamente per migliorare le casse economiche dei club. Non ha nessuna valenza tecnica, non c'è alcun interesse vedendo le squadre partecipanti e gli stadi così vuoti», ha sottolineato. Poi si è soffermato su tre squadre in particolare: Inter, Juve e Napoli.