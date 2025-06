Come scrive La Gazzetta dello Sport, "È allo studio un prestito per ricostruirlo fisicamente, ma Vale vuole giocarsi fino in fondo ogni possibile chance al Mondiale e dimostrare di potere essere utile nella stagione che verrà. Nel ruolo di mezzala di qualità, un po’ quello in cui si vagheggiava l’arrivo di Nico Paz, Carboni avrebbe parecchio da dire".