"Quel che resta di Inter-Urawa non si discosta dall'impressione di una squadra che - a prescindere dall'allenatore, Chivu come Inzaghi - sta per affrontare e gestire un profondo ricambio generazionale. La finale di Champions potrebbe aver spento l'interruttore della magia che aveva creato "The Last Dance" per i campioni più antichi (Acerbi, Mhki, Darmian, forse anche Sommer e magari Calha). L'Inter va rinnovata. Con giudizio, certo. Ma forse più profondamente di quanto il mercato impostato da Marotta e Ausilio abbia finora fatto presagire. Di sicuro, il futuro si chiama Valentin Carboni e Pio Esposito. Da verificare semplicemente se futuro immediato o no".