È uno sbocco sperato, non certamente l’unico, ma quello più gradito da Santiago, anche perché in casa nerazzurra ha trovato la stessa attrazione nei suoi confronti. Trasformare questo flirt primaverile in una storia d’amore estiva è, come ovvio, una cosa assai più complessa. In Emilia hanno già fatto un prezzo rotondo e poco trattabile per la cessione, 40 milioni, e aspettano anche altri acquirenti sperando nell’asta, ma la volontà del giocatore è sempre l’assist migliore in questi casi. Non bastasse, all’Inter hanno pure altre carte da usare all’occorrenza. Non solo l’opzione da 12 milioni per riportare a fine stagione Giovanni Fabbian in nerazzurro, ma pure un nome graditissimo alla controparte. Un centrocampista che tanto piacerebbe sia all’allenatore Vincenzo Italiano sia all’architetto della squadra, Giovanni Sartori. L’interesse emiliano mostrato a gennaio per Krjstian Asllani, resiste ancora. Una strada albanese e un’altra argentina, distinte in principio, ma potrebbero pure incrociarsi.