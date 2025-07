La Fiorentina è alla ricerca di un regista per Stefano Pioli. Diversi i nomi sul taccuino del club Viola, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Bennacer ha altre caratteristiche e differenti rispetto a Bernabé ma non per questo l’azione perderebbe di qualità e, anzi, ne guadagnerebbe in solidità e geometria con il franco-algerino - autentico pupillo di Pioli - nel mezzo a cucire il gioco nelle due fasi.

L’idea c’era già ed è stata verificata, poi anch’essa spostata lì da una parte in attesa di vedere come si risolveva il prestito al Marsiglia, infine il rientro al Milan e l’esclusione dai convocati nel gruppo di Allegri hanno ridato vigore all’idea stessa tanto che la Fiorentina ha ricominciato a tessere la trama di un’operazione non semplice, sia per la richiesta rossonera e sia per i quattro milioni di stipendio del calciatore classe 1997. Motivo per cui c’è anche Asllani come punto d’arrivo, uno che ha le prerogative tecniche e soprattutto tattiche di Bennacer più che di Bernabé, e quindi nello spettro delle ipotesi ci va inserito: sempre ricordando il pressing del Bologna sul calciatore dell’Inter".