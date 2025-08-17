La certezza è che le ultime due settimane di mercato saranno molto intense in casa nerazzurra: ecco il budget a disposizione

C'è una certezza in casa Inter secondo il Corriere dello Sport: che le ultime due settimane di mercato saranno molto intense. Ecco la reale cifra che il club nerazzurro ha a disposizione per questi ultimi giorni di mercato per completare la squadra: " C’è un budget di 40/45 milioni stanziato per il colpo dell’estate.

In aggiunta, c’è il tesoretto generato dalle cessioni, che ad oggi ammonta a circa 20-25 milioni e che è destinato ad aumentare con gli addii di Asllani – in uscita ci sarebbe anche Zielinski ma è difficile immaginare un incasso per il suo cartellino – e di Taremi.