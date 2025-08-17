C'è una certezza in casa Inter secondo il Corriere dello Sport: che le ultime due settimane di mercato saranno molto intense. Ecco la reale cifra che il club nerazzurro ha a disposizione per questi ultimi giorni di mercato per completare la squadra: "C’è un budget di 40/45 milioni stanziato per il colpo dell’estate.
Cds: “Inter ha più di 40-45 mln, ecco la cifra reale!”. La risposta su Koné-Lookman insieme
La certezza è che le ultime due settimane di mercato saranno molto intense in casa nerazzurra: ecco il budget a disposizione
In aggiunta, c’è il tesoretto generato dalle cessioni, che ad oggi ammonta a circa 20-25 milioni e che è destinato ad aumentare con gli addii di Asllani – in uscita ci sarebbe anche Zielinski ma è difficile immaginare un incasso per il suo cartellino – e di Taremi.
Alla luce dei numeri, sembra complicato immaginare che Chivu possa ottenere l’accoppiata Lookman-Konè. Che, per la verità, era già stata “accarezzata” in viale Liberazione. Intanto, per il nigeriano lo stallo prosegue. Nel senso che l’Atalanta continua a non comunicare le sue richieste e che l’Inter non ha intenzione di muoversi rispetto a quanto messo sul tavolo, senza segnali da parte del club bergamasco".
