Fabrizio Romano, su Youtube, ha aggiornato sulla questione legata a Manu Kone, nel mirino dell'Inter: il punto

Matteo Pifferi Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 00:59)

Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto sulla situazione Manu Kone:

"Gasperini ha confermato il suo punto di vista, ha definito Kone un giocatore importante, cruciale per la Roma citando anche il FFP ma su Kone, a stasera, la Roma mantiene la sua posizione. Venerdì la Roma ha chiamato direttamente l'Inter, telefonicamente la Roma ha detto all'Inter che Manu Kone non è in vendita mettendo un punto sulla questione.

Ad oggi non mi risulta ci siano stati contatti e sia ripartita la questione, ad oggi il discorso rimane bloccato"

"Mancano due settimane, qualcosa dovesse cambiare siamo pronti a raccontarvelo ma ad oggi il discorso non è cambiato. La Roma è molto ferma, si sta dicendo un po' di tutto su Gasperini, che abbia accettato, che abbia rifiutato la cessione di Kone.

A me risulta che tutta la Roma, in una direzione unica e compatta, è andata a difesa di Kone come giocatore fondamentale. E tutta la Roma intendo la proprietà, i Friedkin, l'allenatore, Gasperini e la tifoseria che ha ruggito di fronte alla possibilità di perdere un leader. Oggi la Roma è allineata, non mi risulta che abbia offerto Kone all'Inter, mi risulta un percorso differente"