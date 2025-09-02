fcinter1908 calciomercato mercato inter Cds: “Mercato Inter da 7, ecco il motivo. La squadra è migliorata, basti pensare…”

calciomercato

Cds: “Mercato Inter da 7, ecco il motivo. La squadra è migliorata, basti pensare…”

Cds: “Mercato Inter da 7, ecco il motivo. La squadra è migliorata, basti pensare…” - immagine 1
Il quotidiano dà una valutazione positiva al mercato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cds: “Mercato Inter da 7, ecco il motivo. La squadra è migliorata, basti pensare…”- immagine 2

Il giorno dopo la chiusura della finestra estiva del mercato, il Corriere dello Sport assegna i voti alle squadre. Per l'Inter valutazione positiva, a dispetto della percezione dei tifosi nerazzurri amareggiati per la mancanza di un grande colpo che avrebbe sicuramente sollevato il morale. Per il quotidiano il voto è 7.

Cds: “Mercato Inter da 7, ecco il motivo. La squadra è migliorata, basti pensare…”- immagine 3
Getty Images

"Con Lookman sarebbe stata da 7,5. In ogni caso la squadra è migliorata, basta pensare a Bonny-Esposito (Pio subito in Nazionale) che sostituiscono Taremi-Arnautovic-Correa. Un bel rinforzo in difesa con Akanji. Anche Sucic aumenta la qualità della squadra, mentre Luis Henrique è una buona alternativa. Forse serviva il vice-Calhanoglu, ma l’Inter non lo ha mai cercato". 

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Il complotto Zalewski-Lookman e la stampa anti-Inter perde l’ultimo briciolo di dignità
Romano svela: “Atalanta, mai dato prezzo Lookman all’Inter, ma ha rifiutato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA