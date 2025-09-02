Il giorno dopo la chiusura della finestra estiva del mercato, il Corriere dello Sport assegna i voti alle squadre. Per l'Inter valutazione positiva, a dispetto della percezione dei tifosi nerazzurri amareggiati per la mancanza di un grande colpo che avrebbe sicuramente sollevato il morale. Per il quotidiano il voto è 7.

"Con Lookman sarebbe stata da 7,5. In ogni caso la squadra è migliorata, basta pensare a Bonny-Esposito (Pio subito in Nazionale) che sostituiscono Taremi-Arnautovic-Correa. Un bel rinforzo in difesa con Akanji. Anche Sucic aumenta la qualità della squadra, mentre Luis Henrique è una buona alternativa. Forse serviva il vice-Calhanoglu, ma l’Inter non lo ha mai cercato".