Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, è tornato così sulla questione Ademola Lookman

Marco Astori Redattore 2 settembre - 17:41

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, è tornato così sulla questione Ademola Lookman: "L'Atalanta ha detto no a 45 milioni garantiti e bonus compresi in prestito con obbligo dall'Inter. E l'Atalanta ha mostrato per tutto il mercato sempre la stessa risposta a tutti: quando si presenta il Bayern con un prestito con diritto a 28 milioni, a me risulta che l'Atalanta non ha neanche risposto.

Per l'Atalanta dare Lookman con una formula che non garantisca 50 milioni, non lo fa. Ha tenuto quella posizione senza mai dare un prezzo all'Inter: quei 50 milioni sono un prezzo circolato, ma non è mai stato scritto o fissato.

Al momento non risulta che il Fenerbahce abbia fatto proposte, non risulta un discorso imminente: col Galatasaray è una situazione simile, non risulta nulla di imminente. Anche chi gli sta vicino non ha la sensazione di un'offerta in arrivo. Il discorso Lookman-Turchia non sta prendendo piede al momento".