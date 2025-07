Inter al lavoro sulle cessioni dopo aver investito circa 70 milioni in entrata: ora la dirigenza conta di definire due uscite per incassare un tesoretto. Spiega il Corriere dello Sport: "A proposito di tesoretto da accumulare, sembra ormai quasi tutto definito anche per la cessione a titolo definitivo del canadese Buchanan al Sassuolo.

Il centrocampista diciannovenne potrebbe andare in Belgio, ma l’Inter punta a mantenere la recompra per non precludersi alcuna possibilità futura. Sempre in chiave futura, sta per essere definito il rinnovo del giovane Ebenezer Akinsanmiro, pronto a firmare fino al 2029 dopo l'ultima annata trascorsa alla Sampdoria in prestito e in attesa di identificare una nuova destinazione dove fare esperienza".